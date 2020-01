Louga : Mamour Diallo et Moustapha Diop fument le calumet de la paix

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2020 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre-maire de Louga, Moustapha Diop, et l’ancien directeur national des Domaines, Mamadou Mamour Diallo qui adoraient consacrer leurs heures creuses à des échanges de tirs nourris, ont surpris, hier, leur monde. En signant la paix des braves. Cette initiative porte les empreintes de Thierno Cheikhou Oumar Bachirou Tall. Avec comme témoin-clé : le président de la République, Macky Sall.



Pour ce faire, le guide religieux a invité les deux leaders à le rejoindre aux côtés de Macky Sall. Et, il aura suffi quelques petites minutes, au cours desquelles quatre hommes ont taillé bavette pour que les deux belligérants d’hier acceptent de déposer les armes et de signer un cessez-le-feu.



Thierno Cheikhou a confirmé qu’il a rétabli le climat tendu, qui existait entre ces deux leaders. Cette révélation a été confirmée par Moustapha Diop, lui-même. « De mon côté, je me suis engagé à respecter ma part du contrat, je vais instruire mes militants à en faire autant », déclare-t-il dans les colonnes de SourceA.



« J’ai entendu cet appel de Cheikh Oumar, en tant que talibé, en tant que fils du Ndiambour. Je tends la main à Moustapha Diop, pour l’intérêt du pays et je suis prêt à travailler avec lui, pour relever le défi qui nous appartient », a pour sa part indiqué Mamour Diallo.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos