Louga : Mamour Diallo sauve l’Apr d’une grande perte

Macky Sall a failli perdre la responsable des femmes de son parti, Alliance pour la République (Apr) à Louga. Il a fallu une opération commando et une médiation très serrée pour la retenir. Finalement, Ndèye Cissokho ne va plus quitter le parti présidentiel pour l’opposition. Elle reste dans le parti, mais change de tendance.



Cette prouesse a été réussie par le directeur des Domaines, Mamour Diallo, par ailleurs responsable du mouvement « Dolly Macky ». D’ailleurs, c’est au cours d’un point de presse tenu hier, que Bineta Cissokho Ndoye a assumé son choix de quitter la tendance favorable au maire Moustapha Diop pour grossir les rangs des « Dollistes », une structure qui prend de l’ampleur, jour après jour.



« Après quelques semaines de réflexion, j’ai décidé de mettre fin à mes activités au sein de l’entité politique du ministre-maire Moustapha Diop pour rejoindre le mouvement « Dolly Macky » où je compte, dans la sérénité et l’effectivité, travailler aux côtés de Mamadou Mamour Diallo pour renforcer mon soutien au président de la République.»



Cette décision de la responsable des femmes de l’Apr à Louga résulte, d’après les explications qu’elle a données, « d’une nouvelle orientation que je compte donner à mon action politique, à la suite de ma démission de mon poste de responsable des femmes de l’Apr du département de Louga… ».



Poursuivant, Mme Ndoye est d’avis qu’ »à l’approche de la Présidentielle, où l’heure devrait être aux retrouvailles et à la mobilisation des troupes j’ai constaté avec amertume que la situation vécue pendant quatre ans, ne s’est pas améliorée ». Au contraire, fait-elle constater, amère, « les attaques à mon encontre se sont intensifiées. Cette absence de reconnaissance d’un camp que j’ai pourtant beaucoup et tant servi, m’a poussée à rendre le tablier et observer une pause pour réfléchir sur mon avenir politique. Apres, j’ai porté mon choix sur Mamadou Mamour Diallo pour poursuivre mon militantisme et mon action politique auprès de Macky Sall ».













