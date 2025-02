Louga : Matar Seck remporte le concours régional de récital du Coran du Grand Prix SENICO 2025

Le concours régional de récital du Coran organisé à Louga, dans le cadre de la 9ᵉ édition du Grand Prix de récital de la Fondation SENICO, a été remporté par Matar Seck, élève au complexe islamique El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh de Boulal, dans le département de Linguère, a-t-on appris des organisateurs, mercredi.



« Matar Seck a obtenu la première place avec une note 97, 33 points sur 100, suivi de Moustapha Diop, deuxième avec 93 points. Ndèye Marème Fall et Maguette Sarr, classées troisième ex æquo, ont obtenu chacune 92,66 points », a détaillé Serigne Talla Diop, en charge de l’organisation du concours à l’échelle nationale.



En marge de la proclamation des résultats, il a souligné que Les quatre lauréats ont reçu des enveloppes financières de 100 000 et 75 000 francs Cfa pour les deux premiers et un exemplaire du Coran, en plus de lots de produits alimentaires. Les deux candidates qui ont terminé à la troisième place ex æquo, ont reçu chacune 50 000 FCfa.



Selon Serigne Talla Diop, une prime de participation de 20 000 FCfa a été remise aux onze autres candidats.



« Le concours national du Grand Prix SENICO se tiendra à Dakar et seuls les candidats ayant obtenu au moins 85 points seront sélectionnés pour la finale », a-t-il précisé.



En attendant, le jury est appelé à choisir « les 50 meilleurs candidats issus des différentes régions du Sénégal », a ajouté Serigne Talla Diop.



Il a magnifié cette initiative du Directeur général de SENICO, El Hadj Abdoulaye Dia, qui, selon lui, « est un acteur clé de développement dans le domaine de l’enseignement coranique ».



A en croire Serigne Talla Diop, « El Hadj Abdoulaye Dia a décidé d’augmenter les récompenses pour la finale nationale de la 9e édition », dont le le vainqueur va recevoir « 30 millions FCfa et un billet pour le pèlerinage à La Mecque ».



« Le deuxième et le troisième auront respectivement, 20 et 15 millions FCfa, ainsi qu’un billet pour La Mecque ». Les candidats suivants vont également obtenir des prix, « jusqu’au dixième candidat qui recevra 2 millions FCfa », a-t-il indiqué.



Le directeur du complexe islamique El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh, El Hadj Oumar Seck, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du lauréat Matar Seck, dont il a salué la « discipline » et la « détermination ».



Originaire de Koungheul, Matar Seck s’est distingué, selon lui, par son engagement et sa persévérance dans l’apprentissage du Coran.













Aps