Louga: Mort atroce de Ndèye Ndoye, broyée par un moulin à mil à Yeurmandé Dieng

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Les populations du village de Yeurmandé Dieng (Louga) sont depuis jeudi dernier dans l’émoi et la consternation. Ce, suite à la mort atroce de la dame Ndèye Ndoye, 35 ans, mère de trois enfants. Elle a été broyée par un décortiqueur de graines d’arachides.



Selon le récit de « L’Observateur », Ndèye Ndoye avait versé le continu d’une bassine de graines dans le broyeur. Après quoi, elle a mis en marche la machine alimentée à l’énergie électrique. Au cours de l’opération, certaines graines d’arachides s’éjectaient de la machine, elle décide de les ramasser et les remettre dans le broyeur. C’est alors qu’elle était courbée, que son foulard est violemment happé par le broyeur. L’instant d'après, sa tête est coincée dans la machine.



Pour la sauver, ses camarades se sont empressées d’éteindre la machine. Le mal était déjà fait. Une partie de sa tête a été littéralement broyée par la machine. Elle rendra l’âme au cours de son évacuation à l’hôpital de Louga. Ndèye Ndoye a été inhumée hier vendredi à Yeurmandé Dieng. Une enquête été ouverte la gendarmerie.

