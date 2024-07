Louga : Oumar Badiane, accusé de vente illégale de terrains de la Municipalité porte plainte et se défend À Louga, une situation complexe s'est développée au sein du conseil municipal. M. Oumar Badiane, conseiller municipal respecté et engagé, a porté plainte pour défendre son honneur face à des accusations infondées, portées par deux de ses collègues, proches du maire Moustapha Diop.



Lors d'une réunion publique, M. Makhtar Fall et M. Birahim Tall ont publiquement, accusé M. Oumar Badiane de vendre illégalement des terrains, appartenant à la municipalité. Ces accusations, faites sans preuve concrète, ont profondément touché M. Badiane, connu pour son intégrité et son dévouement à la communauté de Louga.



Pour protéger sa réputation et rétablir la vérité, M. Oumar Badiane a décidé d'agir. Il a envoyé une citation directe devant le procureur contre M. Makhtar Fall et M. Birahim Tall. Cette action démontre la détermination de M. Badiane à prouver son innocence et, à dénoncer les accusations mensongères, dont il est victime



Dans le cadre de cette affaire, trois autres personnes ont été convoquées pour témoigner et apporter leur éclairage. Il s’agit de M. Yankhoba Ba JACOBPOST, de M. Ibrahima Ndiaye Iba Dia, GSCOM et de M. Mbacké Mbodj, le directeur de la télévision Louga TV. Ce dernier, dit-on, pourrait fournir des informations cruciales sur la diffusion et l'impact des accusations. Puisque, sa chaîne a peut-être couvert l'affaire, influençant ainsi, l'opinion publique.



L'audience publique est prévue pour le 25 juillet au tribunal de Louga. Elle sera l'occasion pour M. Oumar Badiane de présenter ses preuves et de démontrer le caractère non fondé des accusations, portées contre lui. Cette affaire met en lumière les défis auxquels, sont confrontés les leaders municipaux lorsqu'ils sont injustement accusés.



M. Oumar Badiane, connu pour son engagement envers la communauté de Louga, cherche à prouver que ces accusations ne sont que des tentatives de le discréditer. Une fois la vérité rétablie, cela renforcera la confiance du public dans l'administration municipale et dans l'intégrité de M. Badiane.



Ailleurs, la source indique que M. Oumar Badiane est déterminé à rétablir son honneur et, à montrer à ses concitoyens qu'il a toujours agi dans l'intérêt de la communauté. En prouvant que les accusations sont infondées, M. Badiane espère renforcer la confiance des habitants de Louga avec leurs élus et démontre la transparence dans la gestion des affaires municipales. Cette affaire pourrait créer un précédent, décourageant. Mais, le non fondé de ces accusations renforce la rigueur et l'éthique au sein du conseil municipal.



L'audience du 21 Août au tribunal de Louga sera déterminante pour la défense de M. Oumar Badiane. Son engagement à rétablir la vérité et à défendre son honneur montre son courage et sa détermination à servir la communauté de Louga avec honnêteté et transparence. En dénonçant ces accusations sans fondement, M. Badiane espère non seulement, réhabiliter sa propre réputation, mais aussi renforcer la confiance au conseil municipal de Louga.



L’accusé, reconnaît-on, a toujours mis l'intérêt de la communauté au cœur de ses actions. Et, cette affaire ne fait que renforcer sa détermination à continuer sur cette voie.





