Louga - Sans Électricité, Sans Eau, Moyens De Transports Vétustes… À la découverte de Thiéniéldé, un terroir qui manque de tout Thiéniéldé, probablement peu connu de bon nombre de Sénégalais, veut sortir de l’anonymat. C’est un terroir constitué de plus de 46 villages autochtones coincés entre le Ndiambour, le Walo, le Gandiol, bref entre Louga et Saint-Louis. Thiéniéldé est pourtant situés entre huit communes des départements de Saint-Louis et Louga.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Pas moins de huit (8) communes de plein exercice jouissent de leur rayonnement à Thiéniéldé, où l’obtention d’une pièce d’état civil relève du parcours du combattant. Si bien que les citoyens jouissant d’une pièce d’identité seraient beaucoup moins nombreux que les autres.



Dans le lot des manques manifestement criards, il y a les routes bitumées, des postes de santé accessibles qui répondent aux besoins des habitants. La faible proportion de femmes actives dans un secteur économique révèle qu’elles ne gagnent au maximum que 2000 Cfa par jour, dans les périmètres maraîchers qu’elles regagnent quotidiennement après avoir payé 500 Cfa de transport aller-retour à bord d’embarcations qui laissent à désirer.

Quid de l’électricité absente ?



Thiéniéldé est dans le noir en permanence depuis toujours. Cependant, l’eau ne coule que d’une seule borne fontaine depuis toujours, pour une population naturellement croissante.



Bref, que d’indigences multidimensionnelles pour celles et ceux de Thiéniéldé qui réclament leur communalisation pour pouvoir se prendre en charge. Le village donné en exemple est Niassène. Le nom signifie même dans le dialecte local, «l’infortune».

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook