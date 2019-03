Louga- Trafic de carburant: 400 litres de gas-oil, saisis dans des boutiques

Le service régional du Commerce de Louga a été informé de pratiques, relatives au trafic de carburant. Et, il a pris aussitôt, des mesures pour mettre un terme à ces délits. Ladite pratique se faisait dans les villages de Niomré et Nayobé, situés dans le département de Louga. L’opération a permis de saisir dans des boutiques près de 400 litres de gas-oil.



« Le gas-oil saisi se vendait dans des boutiques d’alimentation générale. Alors que le carburant doit être vendu dans des stations d’essence ou stations de pêche. Mais pas dans des endroits de fortune. Les personnes qui procédaient à ces ventes n’avaient pas de licence pour vendre ce carburant.



Les produits objets de l’infraction ont été saisis et les mis en cause invités à payer des amendes, selon la loi du 9831 du 14 Avril 98, relative aux activités de raffinage, d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures », a expliqué le chef du service régional du Commerce, Mouhamed Adama Mbaye.













