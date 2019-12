Louga : Un cargo militaire se renverse et fait plus de 15 blessés

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Un grave accident s’est produit sur l’axe Louga-Linguère. Un cargo militaire en provenance de Bango s’est renversé sur la route, à hauteur de Mbacké Barry (Commune de Thiamène Arrondissement de Koki). En provenance du camp Saint-Louisien de Dakar-Bango, le cargo militaire chargé de quelques-uns de nos vaillants soldats se rendait à Dodji dans le Département de Linguère.



Arrivé aux environs de 06 heures du matin en ce lundi 09 décembre 2019 à hauteur de Mbacké Baari dans la Commune de Thiamène, le camion s’est renversé. Selon nos sources, la chute du camion militaire est tout simplement due à une fausse manœuvre du chauffeur. Les blessés ont été évacués à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos