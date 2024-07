Louga : Un forgeron condamné à 5 ans de réclusion criminelle, pour viol sur son apprenti de 16 ans

Inculpé de viol, détournement de mineur et acte contre-nature, le forgeron O. Ndour, marié et père de 4 enfants, risquait 10 ans de prison, selon le réquisitoire du Procureur. Attrait à la barre de la Chambre criminelle de Louga, ce lundi, il a été reconnu coupable de pédophilie et condamné à 5 ans de réclusion criminelle, rapporte "L’Observateur", repris par "Seneweb".



Le journal précise que le plaignant, un apprenti forgeron âgé de 16 ans, déroulant le film de son agression sexuelle présumée, a varié dans ses propos : « i[Le jour des faits, vers 15 heures, alors que je vaquais à mes occupations, [mon employeur] qui avait l'habitude de nous inviter dans son atelier prendre du thé, a fait appel à moi. Arrivé à son atelier, il m'a fait une proposition indécente. Je me suis levé pour quitter son atelier. Alors que je me dirigeais vers la porte, il m'a assommé avec un marteau. Par la suite, il a ôté son pantalon et s'est allongé sur moi. L'atelier étant clôturé par une palissade, un ami qui a reconnu ma voix, a regardé par un trou et, est tombé sur la scène. Il a avisé les passants...]i».



Or, relève la source, à l’enquête préliminaire, l’adolescent avait déclaré que le forgeron avait couché avec lui à « deux reprises »; avant de « lui remettre des pièces de monnaie » en guise de récompense.



Selon le quotidien d’information, l’accusé, la cinquantaine, s’est engouffré dans la brèche pour changer de version, alors qu’il avait déjà tout avoué lors de son audition. « A la gendarmerie, les enquêteurs m’avaient assuré qu’ils allaient me libérer si je reconnaissais les faits. C’est pourquoi, je leur avais dit avoir agi sous la dictée de Satan. Mais en réalité, je n’ai jamais entretenu de relation coupable avec cet enfant que je considérais comme mon neveu », s’est-il rétracté, repris par le quotidien d’information. Qui indique que ses explications n’ont convaincu ni le maître des poursuites ni le juge, qui l’a envoyé en prison pour 5 ans.