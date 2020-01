Louga : Un incendie ravage des cases à Ngar Peul

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2020 à 13:00

Dans la commune de Mbacké Kadior à Ngar Peul située dans l’arrondissement de Darou Mouhty (département de Kebemer), un incendie a consumé 6 cases et des vivres.



Le maire de Mbacké Kadior et son homologue de Darou Marnane qui ont fait le déplacement ont déploré cette situation et demandé l’aide des autorités et des bonnes volontés pour ces populations qui n’ont plus à manger depuis plus de 3 jours.



Le feu qui s’est déclaré peu après 15 h, jeudi 16 janvier 2020 dans ce hameau situé dans le Cayor des profondeurs a consumé 6 cases d’une même concession.



Ils étaient seulement une vingtaine à lutter contre les flammes dont on ne connaît pas encore les causes, mais qui ont malheureusement emporté tous leurs biens.



« On n’a reçu aucune aide. Des autorités sont venues ici s’enquérir de la situation, mais on n’a vu que ces populations laissées à elles-mêmes », se désole A Ka.

