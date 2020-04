Louga: Un médecin urgentiste et deux radiologues en quarantaine Alors que Louga compte désormais 5 cas testés positifs au coronavirus, après une première infection issue de la transmission communautaire, un médecin urgentiste et deux radiologues de l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye, situé au quartier Grand Louga, ont été mis en quarantaine en attendant les résultats de tests effectués à l’Institut Pasteur, rapporte Igfm.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Avril 2020 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|



