Louga: Un mort et des blessés graves dans un accident

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 10:51

Un tragique accident de la route s’est produit ce matin vers 6 heures à Maka Bragueye, à quelques kilomètres de Louga, faisant un mort et 24 blessés, dont 11 dans un état grave, rapporte RTS Louga, repris par Seneweb.



L’accident a impliqué un bus en provenance de M’Pal, qui s’est encastré dans un plateau de camion stationné au bord de la route, ainsi qu’un taxi « jaune-noir ».



Selon le capitaine Ibrahima Camara, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes réelles de cet incident.



La source médiatique souligne qu’il est important de noter que le plateau de camion était stationné sans aucune signalisation, ce qui représentait un danger sur la route.



Les victimes de cet accident ont été évacuées vers l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga.



Ndèye Fatou Kébé