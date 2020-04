Louga : désormais 9 cas contaminés au Covid-19 Alors que Touba ne compte presque plus de malade du coronavirus, Louga est en passe de devenir un autre épicentre du Covid-19, derrière Dakar. Et pour cause, la région enregistre désormais 9 cas testés positifs au coronavirus, après un premier cas issu de la transmission communautaire. Ce premier cas, un commerçant, a contaminé toutes les 8 autres personnes, dont sa mère, selon la Rfm.

