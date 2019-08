Louga: l’émigré empoche les millions d’un vieux et rentre…

Il n’y a pas plus stratège que M. A. Sarr. Tenez-vous bien, émigré, le sieur était en court d’argent pour rentrer dans son pays hôte. Voulant coûte que coûte rentrer en Italie, il a fait croire aux gens de son village à Louga, qu’il pouvait trouver des visas aux jeunes, moyennant une certaine somme.



C’est ainsi, qu’il sera approché par le vieux Fall, pour un voyage à l'étranger. Il lui réclame 2.5 millions de nos francs que M. Fall lui verse, sans savoir que l’émigré voulait rentrer en Italie et était tout bonnement en court d’argent.



C’est ainsi que M.Sarr empoche l’argent et met les voiles.

