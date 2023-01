Louga lieu de ralliement des fidèles : Tout est fin prêt pour la Ziarra de Thierno Mountaga Daha Tall

Il est un petit-fils direct d'El hadji Omar Foutiyou Tall, né en 1897 au Mali. Il est décédé en 1957 et inhumé au cimetière «Abattoirs » de la Médina, sur ordre de son jeune frère Thierno Seydou Nourou Tall. Il a été exhumé, après concertation de la famille avec Serigne Abdoul Aziz «Dabakh» pour être enterré à Louga en 1985, donc 28 ans après son décès.



En prélude à la visite annoncée du Président Macky Sall dans la capitale du Ndiambour ce vendredi 13 janvier 2023, les organisateurs se sont réunis afin de réserver un accueil chaleureux à leur hôte.



Le coordonnateur de la Ziarra annuelle, Ciré Kane déclare que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la ziarra dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall prévue les 13 et 14 janvier 2023 à Louga.



La maison du Khalife et le stadium de Basket Fat Tamba qui abritera la cérémonie officielle, ont fait peau neuve. L'opération de nettoiement des lieux se poursuit sous l’égide du fils aîné du Khalife Thierno Bassirou Tall, Cheikhou Oumar qui a convié les dahiras, les mouvements associatifs et la jeunesse à participer à cette activité annuelle qui draine beaucoup de monde. L'événement qui ne s’est pas tenu depuis quatre années à cause de la Covid-19 sera célébré en grande pompe.