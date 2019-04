Louga : un gang de voleurs arrêté

Les populations de la capitale du Ndiambour peuvent pousser un grand ouf de soulagement. En effet, une bande de 6 malfaiteurs a été démantelée par les agents du Commissariat de Louga, à la suite de plusieurs plaintes faisant état de cas de vols et de cambriolage perpétrés par un gang.



Selon l’adjoint au commissaire Lat Dior Sarr qui faisait face à la presse, « les malfaiteurs étaient domiciliés au quartier Keur Serigne Louga. Ils repéraient leurs cibles la journée pour commettre leur forfait la nuit ». Les points d’argent, les domiciles et les pharmacies étaient leurs cibles. « Les membres de la bande viennent de Saint-Louis, Touba, Thiès, Dakar, Dagana, Mékhé et Diourbel. Une réquisition faite par les policiers a permis de retrouver dans leurs domiciles des téléviseurs et des appareils électroménagers. Face au enquêteurs, les mis en causes ont reconnu les faits à eux reprochés, mais ont refusé de dénoncer leurs co-auteurs. »



Ils seront déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vols commis la nuit en réunion et escalade.













Enquête

