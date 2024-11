Lueurs d’espoir dans une crise qui dure : L’État garantit la régularité des salaires à la SN La Poste dès 2025

Lors d’une rencontre avec les syndicats du Groupe La Poste – notamment le SNTPT, le SYNAP et le SYNAPOSTE – Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a abordé les défis actuels et les perspectives du secteur postal. Il a réaffirmé l’engagement de l’État à garantir des paiements de salaires réguliers dès l’année prochaine, une initiative essentielle pour stabiliser les agents et assurer la continuité des services publics.



Par ailleurs, nous informe notre source, le ministre a annoncé la mise en place d’un cadre durable pour rémunérer les prestations de services publics, tout en maintenant leur accessibilité. Ce cadre s’inscrit dans une logique de pérennisation des activités de la SN La Poste.



Lors d’une intervention sur RTS1, Alioune Sall avait déjà évoqué les défis structurels de l’entreprise, qui emploie actuellement 3 500 agents alors qu’elle devrait fonctionner avec un effectif de 2 000 agents maximum. Cette situation pèse lourdement sur la masse salariale, estimée à 18 milliards de FCFA par an.



Pour 2025, le ministre a défini plusieurs priorités stratégiques : stabilisation financière du groupe, digitalisation des services, renforcement des structures organisationnelles et développement des compétences des agents. Il a également souligné le rôle crucial de La Poste dans le développement économique et social du Sénégal, invitant les partenaires sociaux à s’engager dans un dialogue constructif pour accompagner les réformes indispensables.



Ce plan ambitieux marque une étape clé pour redynamiser la SN La Poste et renforcer son rôle stratégique dans le pays.