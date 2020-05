Luigi Simoni, coach de l'Inter Milan de Ronaldo, est décédé En 1998, l’Inter Milan a remporté au Parc des Princes la Coupe UEFA avec Gigi Simoni sur le banc et Ronaldo en pointe

Un hommage aussi beau que son doublé en finale de la Coupe UEFA 1998. Ronaldo a salué la mémoire de Luigi Simoni, entraîneur de l’Inter Milan de 1997 à 1999, sur Instagram après l’annonce par le club lombard de son décès à 81 ans à Pise. « Merci monsieur, vous m’avez appris plus que vous ne le pensez », a écrit le « Fenomeno »

« Il nous a quittés aujourd’hui, le 22 mai. Une date pas comme les autres, le jour le plus interiste de tous », écrit dans un communiqué l’équipe milanaise, dix ans jour pour jour après son sacre en Ligue des champions sous les ordres de José Mourinho et son triplé inédit en Italie.

Coach pendant quatre décennies Technicien à la longévité extraordinaire dans le métier – il a traversé quatre décennies sur les différents bancs italiens –, Luigi Simoni ne s’était pas complètement remis d’un accident vasculaire cérébral subi il y a près d’un an.

« Gigi Simoni n’était pas seulement un entraîneur pour moi », a poursuivi sur Instagram Ronaldo. « Quand je pense à lui aujourd’hui, je pense à un homme sage et bon, qui ne vous ordonnait pas de faire les choses, mais vous expliquait pourquoi celles-ci étaient importantes. Je pense à un professeur », livre « R9 ».

Le chef d’œuvre du Parc des Princes Milieu de terrain ayant disputé 368 matchs professionnels dont 187 en Serie A avec au passage une Coupe d’Italie remportée en 1962, Simoni est surtout connu pour sa carrière d’entraîneur entamée dès 1974 sur le banc du Genoa. Sous sa direction, le club de Gênes accède dès la saison suivante à l’élite, la première des huit promotions décrochées par Simoni durant sa longue carrière.

Mais il est avant tout associé à l’Inter de Ronaldo, qu’il rejoint en 1997 en même temps que la star brésilienne. Dès leur première saison, le duo remporte la Coupe de l’UEFA en 1998 au Parc des Princes à l’issue d’une finale 100 % italienne face à la Lazio de Nesta, Nedved et Mancini (3-0). « Cette association Simoni-Ronaldo restera à jamais dans le cœur de chacun, et pas seulement dans celui des supporters de l’Inter », assure le club.

« C’était une relation paternelle, de bienveillance envers un footballeur spécial. Simoni aimait nous dire : "J’ai appris plus de lui que lui de moi cette saison-là". Une phrase qui dit beaucoup de la personne qu’il était », salue l’équipe nerazzurra. Et que son ancien attaquant brésilien a utilisé pour un ultime hommage.



