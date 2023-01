Lutte: Ada Fass et Zarco suspendus un an ferme

L’arène nationale a vibré dimanche dernier, au rythme du combat entre Ada Fass et Zarco. Le lutteur de Grand-Yoff s’est imposé au terme d’un duel âprement disputé. Mais, le Comité national de gestion (CNG) de la lutte au Sénégal, qui s’est réuni ce mardi, a décidé de sanctionner lourdement les deux lutteurs.



Ainsi, Ada Fass et Zarco sont suspendus pour un an de tout combat de lutte. Cette sanction est liée au retard enregistré des deux lutteurs le jour de leur combat.



Le CNG, rappelle-t-on, a mis en vigueur depuis le 5 janvier 2023 son nouveau règlement qui prévoit une sanction de 6 mois à 3 ans si les combattants dépassent la barre des 30 minutes.



