Lutte : Ama Baldé écope d'une suspension de six mois suite à sa bagarre avec Franc

Samedi 15 Mars 2025

Après Franc, Ama Baldé fixé sur son sort. Le fils de Falaye Baldé écope d'une suspension de six mois dont deux ferme. Selon L'Observateur, repris par Seneweb, la commission règlement et discipline du Comité national de gestion (Cng) de la lutte s'est penchée sur son cas après l'avoir auditionné le 5 mars dernier.



Convoqué en même temps que Franc, son protagoniste et vainqueur du combat du 16 février dernier, dans l'affaire relative à leur bagarre d'avant-combat, Ama Baldé avait brillé par son absence. Le chef de file de l'écurie Falaye Baldé n'a déféré à la convocation que deux semaines après sa défaite. En attendant les sanctions financières, le Pikinois est attendu mardi prochain au Cng pour récupérer son reliquat, signale la source, ajoutant que «celui-ci va subir une ponction pour dépassement du temps de préparation, retard sur l'heure d'arrivée à l'arène et pour surplus d'accompagnateurs».



Également sanctionné, Franc est suspendu trois mois dont un ferme.



Mame Fatou Kébé