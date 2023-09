Lutte-Choc royal du 5 novembre : Un nouveau report plane sur le combat Modou Lo Ama Baldé ! Wiwsport-Prévu le 5 novembre prochain, le combat entre Modou Lô et Ama Baldé risque de ne pas se tenir à cette date. Telle est la rumeur qui a pris de l’ampleur ces derniers jours, et à juste titre.

C’est en passe de devenir le combat le plus long de l’histoire de l’arène sénégalaise. Ficelé en 2019 par Luc Nicolaï, l’affiche Modou Lô et Ama Baldé a été déjà reporté à deux reprises à cause de la pandémie de Covid 19 et la blessure du roc des parcelles assainies.



Après cette longue traversée du désert, le promoteur avait semble-t-il vu le bout du tunnel en fixant à nouveau le combat pour le 5 novembre 2023.



Mais selon plusieurs sources ce combat n’est pas prêt de se tenir. En effet même si un face à face a été tenu ce samedi 16 septembre en Gambie pour relancer la promotion du choc, il ne reste pas moins que nombreux sont les acteurs de la lutte qui doutent d’un nouveau report dont le motif serait une nouvelle blessure d’Ama Baldé qui s’apprêterait à déposer un certificat médical pour repousser le combat.



Très suivi sur les réseaux sociaux où il fait très souvent des analyses sur les combats de lutte, le coach Bakary fut l’un des premiers a soulevé l’éventualité d’un nouveau report avant d’être suivi par One Kharagne Lô, ami intime du roi des arènes. Pour ce férus de « lamb », si Modou Lô qu’on voit s’entraîner régulièrement à travers les vidéos est d’ors et déjà très avancé dans sa préparation, ce n’est pas le cas de son adversaire Ama Baldé qui n’a pratiquement pas fait d’apparitions publiques en salle d’entraînement. Ce qui pour lui ne présage rien de bon.



« Ama Baldé est mon ami et c’est un vrai champion. Mais il n’est pas prêt pour le combat. Si vous regardez sa forme actuelle vous saurez qu’il ne s’entraîne pas et il y’a une raison évidente à cela. Peut être qu’il cache une blessure ou qu’il n’est pas disposé à lutter. C’est quelque chose qui se dit partout, tous les experts de la lutte le disent, Modou Lô est beaucoup plus prêt que Ama Baldé dans la préparation. Jusqu’à preuve du contraire je pense que le combat ne se tiendra pas le 5 novembre. Cela me surprendrait beaucoup si le combat venait à se tenir à cette date » a lâché One Kharagne Lô lors d’un interview accordée à Fadam 2.



Si toutefois un report était prononcé, cela serait un véritable coup de massue pour les amateurs de lutte mais surtout pour le promoteur Luc Nicolaï qui n’arrive toujours pas à tirer les bénéfices de ce combat qui dure encore et encore. Pour rappel Modou Lô reste sur quatre années blanches consécutives alors que le fils de Falaye Baldé n’a plus noué son « nguimb » depuis la saison 2017-2018 après sa victoire contre Papa Sow. Une éternité !



