Lutte: Fraîchement revenu en MMA, Blindé, d'un uppercut, met KO Nguer

Nguer pique de la tête. Au sol. Mis Ko par un uppercut venu d'ailleurs de la part de Blindé qui est fraîchement revenu d'un combat en MMA. Etant un peu plus baraqué et sans doute plus affûté, Blindé a refusé le corps à corps et joué sur la bagarre. A juste raison car une attaque mal appréciée de son adversaire qui avait auparavant reçu un coup, le place dans sa ligne de mire. Et pan! Il s'écroule comme une masse sur le sol, le visage ensablé.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|