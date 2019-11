Lutte- Khadim Gadiaga: "Modou Lô-Ama Baldé validé"

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 12:44

Le président de l'écurie Rock énergie, Khadim Gadiaga, a déclaré hier, dimanche 3 novembre, que la structure qu'il dirige a donné son aval pour la prochaine sortie de sa tête de file.



"Le staff a validé le combat Modou Lô-Ama Baldé", a annoncé dans Sunu Lamb Khadim Gadiaga, qui faisait le compte-rendu de la réunion de son écurie tenue en prélude à l'ouverture de la saison.



Ainsi prend donc fin la polémique au sein de Rock énergie sur la prochaine sortie du Roi des arènes.



Dans une déclaration faite à la presse, Khadim Gadiaga s'était insurgé contre la non implication présumée du staff de Rock énergie dans les négociations du combat Modou Lô-Ama Baldé.



À la suite de cette sortie, Birame Gningue, qui négocie les combats de Modou Lô, était monté au créneau pour recarder Gadiaga.



Lequel était revenu à la charge pour maintenir ses propos et menacer d'invalider le combat en question si le staff de Rock énergie n'était pas associé aux discussions.

