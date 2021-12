Lutte: Le combat Modou Lô vs Ama Baldé, reporté Le combat Modou Lô - Ama Baldé, prévu ce 25 décembre vient d’être reporté au 13 mars 2022.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

La structure Luc Nicolai And Co qui organise ce combat, a annoncé ce lundi, son report. D’après la structure, le promoteur et les managers des deux lutteurs sont tombés d’accord pour son ajournement.



Une somme sera rallongée sur le cachet des lutteurs, pour leur permettre de mieux préparer le combat.



Ainsi, le combat aura lieu le 13 mars prochain.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook