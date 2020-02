Lutte: Papa Sow crée sa nouvelle écurie

« Jambar Wrestling Academie », voici le nom qu’a donné papa Sow à sa nouvelle écurie de lutte. Le champion des Parcelles Assainies rebondit ainsi après son exclusion de l’écurie Fass. Beaucoup de lutteurs, notamment l’actuel roi des arènes, Modou Lô, Birame Gningue, et Manga 2 ont répondu à l’appel de l’ancien pensionnaire de l’écurie Fass qui a créé sa propre écurie lors d’une Assemblée générale.



Après des discours de remerciements et de félicitation à l’endroit de l’ex fassois, Père Bâ, membre fondateur de cette nouvelle écurie parcelloise, a lu les décisions prises par la nouvelle entité et confie le nom de cette écurie dénommée : Jambar Wrestling Académie qui signifie en Français Académie des Jambar de la lutte et qui compte coacher des lutteurs même internationaux.



Pour rappel, le combat qui opposera le phénomène de Lansar, Sitteu et le nouveau patron de « jambar wrestling academie », Papa Sow, est prévu le 5 avril prochain à l’arène nationale.





