Lutte-Rock Mbalax : « Les deux prochains combats de Modou Lô sont les plus difficiles de sa carrière » Invité de l’émission Bantamba TV, l’ancien champion de lutte Matar Sène dit Rock Mbalax donné son avis d’expert sur le combat du 1er janvier 2024 devant opposer Modou Lô (Rock Energie) à Boy Niang 2 (Ecurie De Gaulle). C’est une analyse qui ne plaira certainement pas aux supporters du roi des arènes Modou Lô.

Après avoir déclaré que Ama Baldé était favori devant le lutteur des parcelles assainies pour leur combat du 5 novembre, Rock Mbalax a soutenu que Boy Niang 2 était également le favori devant Xaragne car possédant des aptitudes de champion.



« Pour dire vrai, les deux prochains combats de Modou Lô sont les plus difficiles de sa carrière et il le sait. C’est pourquoi il les respecte énormément d’ailleurs. Si vous prenez Boy Niang, c’est un lutteur hors pair en plus d’être très puissant et bon bagarreur. Il a une taille d’athlète et est mieux bâti physiquement que Modou Lô », a-t-il déclaré

Champion d’Afrique de lutte auteur des « 1200 prises de Rock Mbalax » n’a pas mâché ses mots en donnant son avis sur le duel entre Modou Lô et Ama Baldé. Pour Rock Mbalax, même si Ama Baldé reste sur cinq années blanches, il reste le favori pour remporter ce combat.



« Ama Baldé est mon favori. C’est vrai que Modou Lô a plus d’expérience mais je trouve que Ama Baldé a plus de fraîcheur même s’il est resté longtemps sans lutter. Il est plus jeune et il a de l’envie ce qui est très important. D’un autre côté sa façon de lutter n’arrange pas Modou Lô qui préfère les adversaires qui prennent leur temps. Ama Baldé se rue à l’attaque dès le coup d’envoi de l’arbitre et c’est ce qu’il fera encore contre Modou Lô », a-t-il analysé dans Bantamba TV.

