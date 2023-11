Lutte - Sanctions du CNG : Lac 2 perd 2,3 millions, Siteu 1,2 million FCfa Siteu et Lac de Guiers 2 vont passer à la caisse ! À l’issue de la journée de Jambars Production, dimanche 19 Novembre 2023, les sanctions financières liées aux différentes infractions sont tombées.

Selon l’information partagée par "Wiwsport", Siteu a été délesté de 1.200.000 FCfa (20mn de retard sur l’heure de convocation, 1h de dépassement de temps de préparation mystique et 4mn de dépassement sur le temps de tousse)



Quant à Lac 2, il a laissé un total de 2,3 millions FCfa au CNG. En effet, on lui a délesté un million pour l'introduction d’un fourneau.



Ensuite, selon toujours nos confrères sportifs, il y a eu, explique son manager Mohamed Ali, le surplus d’accompagnants, le dépassement sur le temps de préparation mystique et sur le temps réservé au "tousse".



