Lutte - Tapha Tine vs Boy Niang 2 et Sa Thiès vs Garga Mbossé ficelés par Pape Thialis Faye Le combat Boy Niang 2 vs Tapha Tine vient d’être ficelé par Pape Thialis Faye de Leewtoo production. En marge de cette signature, le promoteur a annoncé avoir décroché l'autre affiche qui opposera Sa Thiès à Garga Mbossé. Pour rappel, Gaston Mbengue était aussi sur ces combats.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|





