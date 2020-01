Lutte - Yékini: « le CNG, dans sa configuration actuelle, ne peut plus régler les problèmes de la lutte »

Membre du Comité national de gestion (Cng) de la lutte de son état, Yahya Diop dit Yékini a fait un aveu de taille, sur ladite instance. « La structure doit être réformée, car le Cng, dans sa configuration actuelle, après plus de 20 ans, ne peut plus régler les problèmes de la lutte », admet-t-il, lors d’un entretien avec « itv », reprise par seneweb.



Invité à clarifier le fond de sa pensée, l’ancien Roi des arènes d’affirmer : « C’est à l’origine du manque d’assiduité de beaucoup de membres ».



Yahya Diop reconnait la bonne volonté qui anime Alioune Sarr (président du Cng) et son équipe dont il fait partie, mais s'empresse de préciser: « ces acteurs sont à bout de souffle ».



