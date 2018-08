Lutte anti-terroriste: Le nouveau Général Wagane Faye à la tête de la Cico

Une semaine après sa nomination au poste de Haut commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le général de division Cheikh Sène vient de mettre en place son état-major de choc. C’est ainsi que le tout nouveau général de brigade Wagane Faye, dont les étoiles ont été révélées par « Le Témoin », est nommé à la tête de la Coordination interministérielle des Opérations de lutte anti-terroriste (Cico). Un véritable challenge ! Car la sécurité du peuple sénégalais exposé aux menaces terroristes, est désormais entre les mains expertes du général Wagane Faye. Le quartier « Zola » ou l’Etat-major de la gendarmerie a un nouveau directeur de cabinet en l’occurrence l’ex- commandant de la légion Est (Tambacounda), le colonel Adama Guèye, qui se voit confier ce poste stratégique.



Le général de brigade Mamadou Diouf, quant à lui, prend les rênes de la gendarmerie mobile qui est l’un des grands commandements de la maréchaussée. Pour cause, la Légion de sécurité et de protection (Lsp), la Légion de la garde présidentielle (Lgp), le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et le cyno-groupe ou le peloton des chiens-méchants, toutes ces légions sont désormais sous les ordres du général Diouf.