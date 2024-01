Lutte avec frappe : Modou Lô résiste, bat Boy Niang et conserve sa couronne Le combat tant attendu entre le roi des arènes Modou Lo et l’étoile pikinoise en pleine ascension vient de livrer son verdict : le Parcellois, bête noire des pikinois bât le Boy Niang après plus de cinq minutes de combat.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2024 à 22:14

Après des rounds d’observations, dont l’un a été sanctionné par des avertissements de l’arbitre, il s’en est suivi des échanges de coups de poings.



Légèrement touché, Boy Niang a opté pour un corps-à-corps, saisissant un pied de Modou Lo, mais posant maladroitement ses deux genoux à terre. Occasion que saisit Modou Lo pour poser de tout son poids sur le lutteur pikinois.



Ce denier tentant de le faire culbuter s’est retrouvé finalement le flanc gauche à terre avant de s’allonger. Victoire sans conteste du Roi des arènes Modou Lo :



