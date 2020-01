Lutte contre l'insalubrité: Le réseau des Alumnis du Pont Kaolack/ Osterode en Allemagne s'engage Le réseau des Alumnis du Pont Kaolack / Osterode en Allemagne de la fondation El Hadji Diouf a tenu ce weekend à Kaolack une campagne de sensibilisation sur la gestion des ordures à travers le Plogging, une activité de nettoyage, de jogging et de ramassage des ordures .



Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 10:04

L'association s'appelle le réseau des Alumnis du Pont Kaolack Osterode, une ville située en Allemagne. En effet, dans le cadre de ses activités, une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets a réuni les jeunes de la structure à travers ce qu'on appelle le Plogging, une activité de nettoyage citoyen qui se traduit comme une combinaison de jogging et de ramassage de déchets. Ayant choisi le lycée Valdidio Ndiaye de Kaolack comme point de départ, ces jeunes regroupent des élèves, des étudiants et des professeurs.



Toutefois, des journées portes ouvertes seront organisées ultérieurement dans le cadre des activités, mais également un don de sang, une conférence pédagogique, des ateliers, des spectacles et enfin des actions de reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique.









