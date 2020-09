Lutte contre la COVID-19, le Sénégal un exemple: Dr. Bousso met en lumière le travail du Président Macky Sall sur la TV5 La nouvelle avait été saluée la semaine dernière: dans la stratégie de lutte contre la COVID-19, le Sénégal est classé deuxième meilleur pays au monde. Dans cet entretien avec TV5, Dr. Bousso met en lumière, ce qui nous vaut ce succès.

Même si des fois, certaines parmi elles ont été source de polémique, les mesures prises par l’Etat du Sénégal semblent avoir porté leurs fruits. Depuis plus d’une semaine, la tendance baissière des nouveaux cas testés positifs se poursuit.



Sur le classement du Sénégal comme deuxième meilleur pays, interrogé par la chaine française TV5, Dr. Abdoulaye Bousso, parmi ceux qui étaient à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie, explique ce qui peut justifier ce rang plus qu'honorable.



