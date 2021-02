Lutte contre la Covid-19 : 20 000 masques offerts aux élèves et collégiens de Kaffrine Le Conseil départemental de Kaffrine a fait samedi un don de 20.000 masques de protection aux collégiens et lycéens de cette localité du centre du pays dans le cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|

‘’Nous nous sommes mobilisés depuis l’année dernière et le Conseil départemental avait déjà dégagé 20 millions de francs. Aujourd’hui, en procédure d’urgence, nous avons ajouté 2 millions pour l’achat de masques‘’, a expliqué le président du Conseil départemental, Adama Diouf.



Il s’exprimait à la cérémonie symbolique de remise des masques organisée samedi en présence de l’inspecteur d’académie et d’autres autorités locales, nous dit l’APS.

‘’+Un élève, un masque+ est le slogan du Conseil départemental. L’inspecteur d’académie a demandé 20 000 masques et nous avons livré ce nombre à partir de nos propres ressources’’, a précisé M. Diouf.



Depuis le début de la pandémie, le conseil départemental a appuyé en nature et en espèce le comité de gestion des épidémies, aidé les populations à travers des dons de riz, de dispositifs de lavage des mains et d’autres produits d’hygiène sans oublier la désinfection des salles de classe, a-t-il souligné.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos