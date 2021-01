Lutte contre la Covid-19 : A Kaolack, les acteurs de santé communautaire, à l’assaut des places publiques La propagation grimpante des personnes infectées par le coronavirus dans la région de Kaolack corse de plus en plus la stratégie de lutte contre cette pandémie. Face à un chiffre de 900 personnes contaminées, les acteurs de santé communautaire, à l’assaut des places publiques.

D’après « Sud Quotidien » derrière le comité régional de gestion des épidémies et les nombreuses contributions apportées çà et là par la plupart des bonnes volontés, le Réseau des acteurs de santé communautaire (Rasco) qui regroupe les districts de Kaolack, Nioro, Guinguineo et Ndoffane, a poursuivi hier, jeudi, une large campagne de sensibilisation en direction des gares routières et des marchés qui, d’un constat général génèrent le plus de monde.



C’est surtout pour contraindre les occupants de ces lieux publics au port des masques et le respect des mesures barrières dans ce contexte actuel où la région est citée parmi les contrées les plus touchées par la pandémie. Au total, un lot de 10.000 masques à été distribué aux populations à côté des flacons de gel alcoolisé et d’autres produits de lavage des mains.



le journal ajoute que ces opérations, selon les membres de l’association des acteurs communautaires de santé du district sanitaire de Kaolack (Asacos/ Disk), seront pour autant poursuivies les prochains jours dans dix (10) établissements Moyens/ secondaires de Kaolack couverts par la région médicale afin de contribuer efficacement à l’éradication de la pandémie dans le milieu scolaire et au sein de la communauté toute entière.



