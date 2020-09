Lutte contre la Covid-19: L’Usaid octroie un don en matériels d’une valeur de 55 millions FCfa

Ce don en matériels comprend des masques, des gants et d'autres équipements de protection personnelle essentiels, ainsi que des produits antiseptiques. Ce don, destiné spécifiquement à 250 points de prestation de services sanitaires du secteur privé, a été distribué en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale et l'Alliance du secteur privé de la santé.



«A ce jour, l'appui extérieur apporté au Sénégal dans le cadre de la réponse à l'épidémie de Covid-19 a été essentiellement orienté vers le secteur public, en dépit du fait que de nombreux patients se font d'abord soigner dans des établissements privés. Ce don contribuera à combler ce fossé en donnant aux prestataires privés les moyens de répondre rapidement aux besoins des patients et de ralentir la propagation du virus », lit-on dans le document.



Shops Plus, ajoute la même source, partenaire d'exécution de l'Usaid, coordonne actuellement la distribution des dons. «Depuis 2016, Shops Plus s'appuie sur les ressources du secteur privé de la santé pour améliorer les résultats dans le domaine de la santé au Sénégal en facilitant les partenariats public-privé, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires », précise-t-on. Avec le soutien de l'Usaid, Shops Plus a également contribué à la réponse du Sénégal à la maladie de Covid-19 en facilitant la communication des risques et l'engagement communautaire, l'investigation et la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections et les opérations générales relatives à la réponse.



Selon le communiqué, les États-Unis occupent, depuis des décennies, le premier rang mondial des pays contribuant au renforcement de la sécurité sanitaire et à l’aide humanitaire, ce qui place des pays comme le Sénégal en meilleure position pour répondre à la pandémie de Covid-19. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi, rien qu’au Sénégal, plus de 2,8 milliards de dollars (environ 1 600 milliards de F CFA), dont près de 880 millions de dollars (environ 500 milliards de F CFA) dans des programmes d’assistance sanitaire.

