Lutte contre la Covid-19 à Kolda: des femmes de Rewmi formées à la fabrication de produits antiseptiques A l’image de la session de Vélingara, la section communale de Rewmi de Kolda a formé une cinquantaine de ses militantes. Il s’est agi, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, de les initier à des techniques de fabrication de produits antiseptiques. Ces produits sont, entre autres, du savon dur, du savon liquide, du savon pommade.

Cette formation s’est déroulée en collaboration avec le mouvement politique Domu Soxna Rewmi. Après quelques jours de formation ponctués par un renforcement de capacités, ces femmes se disent aptes à mettre ces produits à la disposition des populations du Fouladou dans ce contexte de lutte contre la pandémie.



D’ailleurs, du côté des autorités sanitaires qui multiplient des campagnes de sensibilisation pour appliquer les différentes mesures barrières, cette initiative de la coordination communale du Rewmi constitue un «acte citoyen» en qu’il participe à protéger des populations et autonomise ces femmes à la recherche d’emploi.



«Cette formation est d’une importance capitale en ce sens que même après le Covid-19, ces femmes pourront continuer à profiter de cette activité génératrice de revenus», s’est réjouie Maria ma Baldé.



Le délégué du quartier Zone lycée qui a accueilli cette formation et d’autres formations politiques ont salué cette approche qui, soulignent-ils, «participe à sauver des vies humaines». A la cérémonie de clôture de cette formation, le parti Rewmi a sensibilisé ses militants et autres populations sur les mesures préventives contre le coronavirus.



Leur formateur, Abdoulaye Fall, a, quant à lui, salué la «disponibilité des bénéficiaires». Le coordonnateur communal de Rewmi, Tidiane Ndiaye, a annoncé une formation des jeunes «très prochainement» dans le domaine de l’entreprenariat économique. Dans tous les cas, les partisans de Idrissa Seck s’activent ainsi à lutter sur le terrain contre cette maladie qui, pourtant, inquiète plus d’un dans cette partie du pays où on note un relâchement total des populations.

