Lutte contre la Covid-19 dans la commune de Diass: Mamadou Ndione offre 1000 masques de protection et une enveloppe financière aux 120 relais communautaires Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), Mamadou Ndione a remis samedi dernier 1000 masques de protection et une enveloppe financière aux 120 relais communautaires de la commune de Diass.



« Ce don s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui nécessite une approche communautaire, comme lors des deux premières vagues de cette pandémie pendant lesquelles des résultats assez positifs ont été obtenus à Diass », a déclaré Mamadou Ndione. Le DG du Cosec a décidé d’accompagner encore cette dynamique communautaire, en s’appuyant sur les 120 relais communautaires et les ”badienou gokh’’ (marraines de quartier), qui, selon lui, sont très bien organisés à la base.



Il s’agit de leur faciliter la mobilité à l’intérieur de la commune pour les trois prochains jours, de manière à leur permettre de mener la sensibilisation. « Aujourd’hui, j’estime qu’au Sénégal, il y a 552 communes. Personne ne peut agir simultanément. Mais, il suffit que dans chaque commune, des bonnes volontés se lèvent pour accompagner le dispositif social qui existe à travers les relais communautaires, les Associations sportives et culturelles (Asc), entre autres, pour qu’ensemble, on relève les défis liés à la lutte contre la Covid-19 », a-t-il souligné.



Pour Mamadou Ndione, l’Etat du Sénégal a consenti beaucoup d’efforts pour la disponibilité des vaccins. C’est pourquoi, il a invité les populations à « aller se faire vacciner, pour pouvoir atténuer demain les effets dévastateurs de cette Covid-19 ».



