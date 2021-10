Lutte contre la Covid-19 et rentrée scolaire: Les dispositions du nouveau protocole sanitaire La rentrée scolaire 2021-2022 va se dérouler dans un contexte encore marqué par la Covid-19. C’est la raison pour laquelle, le séminaire de rentrée des classes a accordé une place importante au partage des mesures pratiques à adopter au sein de l’école et environs.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Inscrites au deuxième jour de l’agenda, les différentes familles d’acteurs, sous l’égide Comité national de la gestion des épidémies, ont convenu de reconduire le protocole de l’année dernière, qui recommande le port obligatoire du masque, de la disposition du gel hydroalcoolique, la distanciation physique et le lavage des mains.



Outre ces mesures-barrières, quelques spécificités ont été apportées. Il s’agit, selon Dr. Aliou Dia, chef de la Division contrôle médical scolaire, de nouveaux outils mis en place pour faire face à cette maladie.



« Pour les nouveautés , révèle-t-il, des tests de diagnostic rapide seront mis en place dans les infirmeries scolaires et dans les inspections médicales des écoles. »



Alors que dans les écoles qui ne disposent pas de structures médicales, les cas suspects seront référés dans les cases et postes de santé les plus proches pour leur prise en charge.



L’autre dispositif de riposte mis en place est la stratégie de vaccination. Même si la vaccination n’est pas obligatoire, Dr. Aliou Dia en a profité pour « inviter les enseignants à aller se faire vacciner ». Dr. Aliou Dia a rappelle que le port du masque ne concerne pas les élèves du préscolaire, mais les enseignants et les parents sont tenus de respecter cette mesure.















Lequotidien.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos