Lutte contre la Covid 19: la Société civile met en place une taskforce de, "riposte rigoureuse" Après avoir constaté la passivité du gouvernement dans la riposte contre l’évolution inquiétante de cette troisième vague du Coronavirus, la coalition des organisations de la société civile a décidé de mettre en place une task-force afin de donner prôner une réponse rigoureuse et plus inclusive.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés L'As, les stratégies et les idées pullulent de partout pour faire face à l’évolution dangereuse du variant Delta de la Covid-19 avec son taux record de contaminations depuis le début de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020. C’est dans ce cadre que, se retrouvant autour d’un webinaire tenu le vendredi 16 juillet dernier sous le thème : «Quelles réponses de la société civile face à la 3e vague de Covid-19 ?», la Coalition des organisations de la Société civile a fait un diagnostic complet de l’évolution exponentielle de la pandémie avec cette troisième vague qui, selon les chiffres, avance avec une progression 3 fois plus rapide que la deuxième et avec une virulence encore plus dangereuse marquée par de nouvelles infections majoritairement communautaires.



Ainsi, affichant toute son inquiétude face à la stratégie passive adoptée par les pouvoirs devant cette situation, la Coalition des Organisations de la Société Civile (COSC) sur le Global Financing Facility a décidé de mettre en place une taskforce de riposte rigoureuse qui implique tous les acteurs de la société civile évoluant dans le domaine de la santé.



Selon la note de presse reçue à la Rédaction, cette task-force ambitionne de mettre en synergie les ressources de la société civile afin que toutes les organisations membres revisitent encore les plans et les budgets pour mettre en place un programme d’urgence et venir en aide au système de santé du pays. Dans ce dispositif, une place importante est réservée aux jeunes et aux femmes dans les stratégies de riposte, surtout au plan commun a u t a i r e , indique-t-on.



Regrettant la politique de l’Etat qui n’a pas beaucoup intégré la société civile dans ses actions de lutte contre la pandémie de manière structurée et durable, malgré le soutien effectif en ressources humaines, financières et matérielles, en action sur le terrain de cette dernière, Safiétou Diop Fall, la présidente de la Coalition des organisations de la société civile, et Cie ont exhorté l’Etat du Sénégal à valoriser le travail de la société civile en démédicalisant davantage la riposte, à reconnaître pour le rectifier que le système de santé ne se limite pas uniquement au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, et qu’il est impératif d’impliquer tous les acteurs de la santé, du niveau stratégique au niveau communautaire.



Aussi, le COSC demande à l’Etat de veiller à ce que les messages destinés aux populations ne soient pas divergents ni conflictuels, mais plutôt centrés et coordonnés, de sortir du relâchement en adoptant des mesures fortes tout en adoptant l’attitude d’un « bon père de famille, de centraliser et analyser la remontée des informations afin de définir de meilleures stratégies de gestion de cette troisième vague, et de revoir ses nouvelles politiques de prise en charge des cas de Covid-19, en pensant à une stratégie hardie de vaccination visant à immuniser au moins 60 à 70% de la population.



Par rapport aux déplacements liés à la célébration de la fête de la Tabaski, la Société civile, non sans appeler à une prise de conscience de toute la communauté pour endiguer cette troisième vague, souhaite que les Sénégalais qui sont à Dakar et qui envisagent d’aller passer la Tabaski dans leur localité puissent se prémunir en masques et en gels hydro-alcooliques comme « Yobàlu Tabaski».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos