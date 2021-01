Lutte contre la Covid - 25.000 à 200.000 F CFA pour non port de masque, 100.000 à 5 millions pour ... Le Gabon ne badine pas ou plus dans la lutte contre la Covid-19. Des amendes très fortes et sévères pour ceux qui ne respectent pas les mesures, à compter de ce lundi 25 janvier 2021.

Au-delà des check point mis un peu partout dans le pays, le gouvernement gabonais a mis la barre très haut, avec des mesures sévères.



Pour non port du masque, l'amende peut passer de 25.000 à 20.000 F CFA. Et pour le non respect des rassemblements, l'amende peut passer de 100.000 à 5.000.000 F CFA.







