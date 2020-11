Lutte contre la corruption : L’OFNAC lance sa quinzaine de sensibilisation à partir du 9 décembre L’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) va dérouler, du 9 au 23 décembre, dans plusieurs localités du pays, sa ‘’quinzaine nationale de sensibilisation et de mobilisation sociale’’ contre la corruption.

Il rappelle que le 9 décembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption, un fléau qui ‘’compromet l’émergence de certaines communautés et engendre l’injustice et l’insécurité’’.



‘’Au Sénégal, depuis trois ans, la célébration de la Journée internationale est accompagnée d’une quinzaine nationale de sensibilisation et de mobilisation sociale contre ce fléau’’, rappelle l’OFNAC.



Il promet, pour la célébration de la quinzaine dédiée à la lutte anticorruption, de tenir compte ‘’du contexte de Covid-19’’ et de la ‘’distanciation sociale’’ nécessaire pour la prévention de la maladie à coronavirus.



Les manifestations vont démarrer le 9 décembre, à l’Institut supérieur de management (ISM) de Mbour (ouest). Elles auront pour thème : ‘’Les étudiants de l’ISM disent non à la fraude et à la corruption’’.



Le lendemain, jeudi 10 décembre, à l’ISM de Mbour, se tiendra un panel sur la fraude et la corruption, en présence d’acteurs de l’enseignement supérieur.



Le mardi 15 décembre aura lieu un autre panel, sur la fraude et la corruption dans le secteur financier, aux résidences Mamoune, à Dakar. L’Association des clients et sociétaires des institutions financières prendra part à l’organisation de cette rencontre.



Puis, jeudi 17 décembre, au Centre de formation judicaire de Dakar, se tiendra un atelier sur le thème : ‘’Combattre la corruption grâce à un système judiciaire efficace et performant’’.



Ce sera ‘’une occasion pour les auditeurs de justice et les élèves greffiers de réaffirmer leur ferme engagement aux côtés de l’OFNAC, ‘pour dire non à la corruption’‘’.



Samedi 19 décembre, l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Dakar va accueillir un panel sur les mécanismes de lutte contre la corruption. Les élèves du cycle A de l’ENA y prendront part.



Mardi 22 décembre, à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, à Dakar, aura lieu un atelier de sensibilisation des élèves officiers de la gendarmerie nationale, sur l’OFNAC et ses missions.



Enfin, mercredi 23 décembre, à l’hôtel Terrou-Bi de Dakar, les manifestations seront bouclées par un atelier sur ‘’la gouvernance du secteur de l’état civil’’.



