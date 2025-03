Lutte contre la corruption: L’Ofnac et le ministère de l’Environnement signent une déclaration conjointe

En croisade contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a pris une importante décision.



Avec le ministère de l’Environnement, il a été signé, hier, la déclaration conjointe issue de l’atelier de sensibilisation et de cartographie des vulnérabilités à la corruption, dans la gouvernance du secteur de l’environnement. Ladite cérémonie s’est tenue dans les locaux du ministère de l’Environnement.

La corruption est une pratique très fréquente dans notre pays, surtout dans les zones riches en ressources naturelles. C’est dans ce contexte que l’Ofnac et le ministère de l’Environnement ont uni leurs forces pour combattre ce fléau, rapporte "Senenews".



Selon le président de l’Ofnac, Serigne Bassirou Guèye, l’atelier de cartographie des vulnérabilités à la corruption, tenu en janvier dernier, avait déjà jeté les bases de cette collaboration durable, entière et étroite. « En effet, ledit atelier a permis d’identifier sans complaisance, mais dans une démarche constructive, les risques de pratiques fragilisant la gestion de nos ressources naturelles, tout en révélant les défis majeurs à relever et les solutions à envisager », a déclaré M. Guèye, indique la même source.



À l’en croire, le document signé permet de s’accorder sur un ensemble de mesures concrètes et ambitieuses. « Ces réformes visent à garantir une gestion plus efficace, plus transparente et plus équitable de nos ressources naturelles. Dans un secteur où lutter contre la corruption revient à préserver nos forêts, nos eaux et nos terres, nous avons la responsabilité d’assurer une gestion intègre de notre patrimoine naturel, en veillant à ce que chaque initiative soit à l’abri de toute forme de corruption. La signature de cette déclaration doit retentir pour chacun, comme un engagement solennel envers nos concitoyens et les générations futures. C’est à ce prix seulement que nous veillerons à ce que les mesures proposées ne restent pas lettres mortes, mais se traduisent en actions tangibles, susceptibles de renforcer durablement la gouvernance du secteur », a souligné l’ancien procureur.



Pour sa part, le ministre de l’Environnement, le Professeur Daouda Ngom, estime que l’atelier, organisé en partenariat avec l’Ofnac et la coopération allemande GIZ, à travers le projet Dolel Admin, a constitué une réelle opportunité pour sensibiliser les acteurs du secteur aux effets néfastes de la corruption. « Il a permis de procéder à la cartographie des vulnérabilités à la corruption dans la gouvernance du secteur, et ceci, par les acteurs eux-mêmes », a précisé M. Ngom.



Par la même occasion, il a invité tous les agents de son département à combattre ce fléau, en observant la transparence et la redevabilité dans l’exercice de leurs fonctions. « Nous devons avoir comme ligne de mire la qualité du service public à délivrer aux usagers. C’est donc armés de nos valeurs de déontologie, que nous devons combattre la corruption et préserver nos bons rapports avec le public », a-t-il ajouté.