Lutte contre la corruption: Le Forum civil relève les failles

Vendredi 27 Novembre 2020

Le Forum Civil a relevé hier beaucoup de lacunes du Sénégal, dans la lutte contre la corruption. C’était à l’occasion de l’atelier de restitution des résultats de l’étude sur la mise en œuvre de la Convention de l’Union Africaine de Prévention et de la Lutte contre la Corruption au Sénégal.



Il s’agit, renseigne "L'As" d’une évaluation de l’état de mise en œuvre de la convention au Sénégal. Parmi les manquements, le coordonnateur du Forum Civil constate des non-conformités. Par exemple, indique Birahime Seck, le Sénégal n’a pas une loi sur l’accès à l’information et une loi sur le financement des partis politiques. Pourtant, c’est une exigence de la convention de l’Union Africaine qui a été ratifiée par le Sénégal.

