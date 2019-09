Lutte contre la drogue : L'Ocrtis, Macky Sall crée un parquet spécial

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019

Le Président de la République, Macky Sall a dissout l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis). Cette entité de la police nationale sera rebaptisé l'Office anti-stups (Ofast) ou Office nation antiwdrogue (Onad).



Les raisons évoquées pour motiver cette décision, restent les saisies record de drogue, effectuées ces derniers temps au Sénégal.



Mais, il a été annoncé suite à cette décision, la création d’un parquet spécial anti-drogue pour lutter plus efficacement contre la drogue. Ladite institution devra dans la lutte contre les stupéfiants, mettre fin à la rivalité entre policiers, gendarmes, douaniers et magistrats.



