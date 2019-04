Lutte contre la fraude : La CSS offre 4 véhicules à la Douane La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) va offrir ce vendredi 4 véhicules à la Douane sénégalaise. Ce geste entre dans le cadre du soutien logistique que le CSS apporte depuis fort longtemps à la Douane pour permettre à cette dernière de mieux faire face à la problématique de la fraude.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

La CSS souffre énormément de la fraude sur le sucre qui provoque des niveaux invendus menaçant même la survie d'une des plus grandes entreprises du pays. Une telle situation a poussé autant les syndicats, la Direction générale que les populations de Richard-Toll, ville dont la CSS est le véritable poumon économique, à tirer le sonnette d'alarme et à descendre dans la rue pour protester contre l'inaction des autorités face à cette fraude.

Cette fraude est souvent accentuée par le sous équipement matériel et humain faisant que nos ports et frontières sont d'une porosité favorisant cette pratique dangereuse. "Nous sommes entourés par la Mauritanie, sur une frontière de 700 km, la Gambie à l'intérieur du pays. Sans compter la frange maritime, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau et le Mali. Surveiller tout cela n'est pas chose aisée", avouait récemment Oumar Diallo, le Directeur général des Douanes qui déplorait ainsi l'ampleur de la fraude sur les denrées entre autres, le sucre et l'huile. Ce qu'ont compris les dirigeants de la CSS pour développer un partenariat de soutien à la Douane sénégalaise. Ce partenariat sera encore vivifié demain vendredi par la remise de 4 véhicules par la CSS à la Douane.





Le Témoin

