Lutte contre la hausse des prix de l’oignon : Le ministère du Commerce prend plusieurs mesures

L’Arm informe que quatre-vingt (80) conteneurs dans lesquels se trouvent 2.400 tonnes d'oignons ont été débarqués au port de Dakar au cours de ce week-end. Elle ajoute que dix-mille (10 mille) tonnes d’oignon sont attendues à Dakar d’ici à la fin de la semaine prochaine non sans souligner que ces quantités seront renforcées par des importations en provenance du Maroc, avec la levée temporaire des exportations vers le Sénégal.



«Une délégation du ministère en charge du Commerce et des importateurs se rendra au Maroc, en début de semaine, pour définir avec les autorités de ce pays les modalités de mise en œuvre de l’ouverture d’un couloir permettant d’approvisionner le Sénégal en oignon d’origine marocaine », fait savoir l’Arm. En plus, l’Arm renseigne que le ministère du Commerce va procéder également au blocage des prix de l’oignon, si les tensions sur les stocks persistent.



Le ministère du Commerce entend également lutter contre les pratiques spéculatives de certains acteurs de la filière oignon. Selon l’Arm, les prix de l’oignon ont connu une hausse sur l’étendue du territoire national et que cette situation est due aux effets conjugués de l’absence de production nationale et à la raréfaction du produit sur le plan international. Il y a aussi, explique l’Arm, la mesure de suspension des exportations du Maroc, l’un de nos principaux fournisseurs, en vigueur depuis février 2023. Le retard des récoltes en Europe, conséquence de la sécheresse et des fortes températures, est aussi à l’origine de la hausse des prix de l’oignon au Sénégal.

Adou FAYE

Le ministère du Commerce n'a pas attendu longtemps pour annoncer des mesures afin de faire face à la hausse des prix de l'oignon notée ces derniers jours. Dans un communiqué de presse, l'Agence de régulation des marchés (Arm) annonce l'arrivée, au cours de ce week-end, à Dakar, de 2.400 tonnes d'oignon, la première d'une série de mesures prises par le ministère du Commerce, pour parer à la hausse des prix de cette denrée alimentaire sur le territoire national.