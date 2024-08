Lutte contre la migration clandestine: 453 individus interpellés dans le cadre l'opération "Djoko" Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, les Armées et la Gendarmerie poursuivent l'opération "Djoko", lancée le 15 août sur plusieurs sites du territoire national.

À ce jour, l'opération "Djoko" a conduit à l'arrestation de 453 individus, parmi lesquels des candidats à l'émigration clandestine et des membres de réseaux de passeurs. Parmi ces interpellés figurent 239 Sénégalais, 145 Guinéens, 32 Gambiens, 17 Maliens, 7 Bissau-Guinéens, 6 Ivoiriens, 3 Nigériens, 2 Comoriens, 1 Mauritanien et 1 Congolais.



C’est ce qu’informe une notre qui renseigne que ces forces mènent des patrouilles conjointes dans le but de prévenir les départs clandestins à partir des côtes sénégalaises.



Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation du Parc national de Niokolo Koba, les Armées, la Gendarmerie et les Parcs nationaux sont en opération depuis le 18 août.



Ces patrouilles ont pour objectif de renforcer la collaboration des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la lutte continue contre le braconnage, la déforestation et l'exploitation illégale de l'or.



