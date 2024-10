Lutte contre la migration clandestine : Le Général Modou Diagne lance un numéro vert d’alerte

Quelques mois seulement après sa nomination à la tête du Comité Interministériel de lutte contre la migration clandestine (Cilmi), le Général de police Modou Diagne intensifie la lutte contre les départs à la mort « Barca/Barsak ».



Selon LeTémoin, pour mettre en œuvre les directives du président de la République et du ministre de l’Intérieur, l’ancien numéro 2 de la Police, va mettre en service dès demain samedi 26 octobre 2024 un numéro vert « 800 00 10 15 » pour signaler tout projet de départ clandestin.



Un numéro à appel gratuit qui permettra aux lanceurs d’alerte et autres citoyens à signaler tout groupe de personnes laissant penser à de potentiels candidats à l’émigration irrégulière ;signaler une pirogue prenant départ avec beaucoup de personnes à bord (hommes & femmes) ; informer d’un projet connu de voyage de jeunes par pirogue ; informer de l’achat de denrées alimentaires et de carburant pouvant laisser penser à un ravitaillement pour une grande pirogue en préparation de voyage et surtout signaler la présence inhabituelle de groupes de personnes inconnues dans votre localité.