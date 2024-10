Lutte contre la migration irrégulière 690 départs mis en échec: 23 300 migrants arrivés aux îles Canaries

Le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (Cilmi) veut éradiquer ce fléau mondial aux conséquences dramatiques. Dans le cadre de la territorialisation de cette lutte, des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière (Crlmi et Cdlmi) sont en train d’être installés.



L’organisme avance des données statistiques terrifiantes, fruit d’opérations mixtes des forces de défense et de sécurité lors du Magal et du Gamou passés. Il a été noté «une mise en échec de projet migratoire de 690 jeunes, plus d’une vingtaine de pirogues arraisonnées pour l’année 2024, près de 23 300 migrants irréguliers arrivés au îles Canaries pour 340 embarcations», informe le lieutenant de police Henry Boumy Ciss, chef de la division communication et sensibilisation du Cilmi.

Bes bi